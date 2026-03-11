Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:40 Uhr um 0,66 Prozent leichter bei 5 028,57 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,358 Prozent auf 5 043,71 Punkte an der Kurstafel, nach 5 061,85 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 4 996,12 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 043,77 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 1,42 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.02.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 158,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 843,63 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 542,76 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 1,44 Prozent. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 863,20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BP (+ 1,85 Prozent auf 5,09 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,40 Prozent auf 32,25 GBP), GSK (+ 0,00 Prozent auf 20,64 GBP), Rio Tinto (-0,18 Prozent auf 68,25 GBP) und RELX (-0,21 Prozent auf 26,20 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-8,50 Prozent auf 1 512,50 EUR), SAP SE (-2,90 Prozent auf 164,68 EUR), Roche (-1,73 Prozent auf 329,40 CHF), Rolls-Royce (-1,68 Prozent auf 12,89 GBP) und Enel (-1,64 Prozent auf 9,44 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 18 838 299 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 462,502 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,43 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,11 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

