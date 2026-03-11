Shell Aktie

Shell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 11.03.2026 15:59:02

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück

Der STOXX 50 sinkt aktuell.

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:40 Uhr um 0,66 Prozent leichter bei 5 028,57 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,358 Prozent auf 5 043,71 Punkte an der Kurstafel, nach 5 061,85 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 4 996,12 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 043,77 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 1,42 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.02.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 158,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 843,63 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 542,76 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 1,44 Prozent. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 863,20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BP (+ 1,85 Prozent auf 5,09 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,40 Prozent auf 32,25 GBP), GSK (+ 0,00 Prozent auf 20,64 GBP), Rio Tinto (-0,18 Prozent auf 68,25 GBP) und RELX (-0,21 Prozent auf 26,20 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-8,50 Prozent auf 1 512,50 EUR), SAP SE (-2,90 Prozent auf 164,68 EUR), Roche (-1,73 Prozent auf 329,40 CHF), Rolls-Royce (-1,68 Prozent auf 12,89 GBP) und Enel (-1,64 Prozent auf 9,44 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 18 838 299 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 462,502 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,43 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,11 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

mehr Analysen
02.02.26 ABB Sell Deutsche Bank AG
30.01.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
30.01.26 ABB Underweight Barclays Capital
30.01.26 ABB Kaufen DZ BANK
29.01.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 75,04 0,11% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 195,20 0,37% ASML NV
BNP Paribas S.A. 89,42 2,71% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 5,94 3,47% BP plc (British Petrol)
Enel S.p.A. 9,44 -1,04% Enel S.p.A.
GSK PLC Registered Shs 23,88 0,34% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,30 -0,97% Intesa Sanpaolo S.p.A.
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 30,00 -1,12% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 540,00 -6,10% Rheinmetall AG
Rio Tinto plc 78,51 -0,61% Rio Tinto plc
Roche AG (Genussschein) 330,00 -1,55% Roche AG (Genussschein)
Rolls-Royce Plc 15,12 -1,31% Rolls-Royce Plc
SAP SE 165,28 -2,65% SAP SE
Shell (ex Royal Dutch Shell) 37,53 3,02% Shell (ex Royal Dutch Shell)

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 034,00 -0,55%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:14 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street sinkt -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen