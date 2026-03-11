Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
|Kursverlauf
|
11.03.2026 15:59:02
Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück
Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:40 Uhr um 0,66 Prozent leichter bei 5 028,57 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,358 Prozent auf 5 043,71 Punkte an der Kurstafel, nach 5 061,85 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 4 996,12 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 043,77 Punkten erreichte.
STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 1,42 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.02.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 158,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.12.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 843,63 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.03.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 542,76 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 1,44 Prozent. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 863,20 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell BP (+ 1,85 Prozent auf 5,09 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,40 Prozent auf 32,25 GBP), GSK (+ 0,00 Prozent auf 20,64 GBP), Rio Tinto (-0,18 Prozent auf 68,25 GBP) und RELX (-0,21 Prozent auf 26,20 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-8,50 Prozent auf 1 512,50 EUR), SAP SE (-2,90 Prozent auf 164,68 EUR), Roche (-1,73 Prozent auf 329,40 CHF), Rolls-Royce (-1,68 Prozent auf 12,89 GBP) und Enel (-1,64 Prozent auf 9,44 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 18 838 299 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 462,502 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick
Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,43 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,11 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|
17:59
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
17:59
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
15:59
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt am Nachmittag zurück (finanzen.at)
|
15:59
|Schwache Performance in London: FTSE 100 schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
10.03.26
|Optimismus in London: FTSE 100 mittags in Grün (finanzen.at)
|
10.03.26
|Börse Europa: STOXX 50 mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
10.03.26
|FTSE 100-Wert Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Shell (ex Royal Dutch Shell) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|30.01.26
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|16.10.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.07.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|07.02.25
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|17.10.24
|ABB Kaufen
|DZ BANK
|02.02.26
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|06.01.26
|ABB Underweight
|Barclays Capital
|19.11.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|19.11.25
|ABB Underperform
|Bernstein Research
|30.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|29.01.26
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|ABB Neutral
|UBS AG
|29.01.26
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|75,04
|0,11%
|ASML NV
|1 195,20
|0,37%
|BNP Paribas S.A.
|89,42
|2,71%
|BP plc (British Petrol)
|5,94
|3,47%
|Enel S.p.A.
|9,44
|-1,04%
|GSK PLC Registered Shs
|23,88
|0,34%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,30
|-0,97%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|30,00
|-1,12%
|Rheinmetall AG
|1 540,00
|-6,10%
|Rio Tinto plc
|78,51
|-0,61%
|Roche AG (Genussschein)
|330,00
|-1,55%
|Rolls-Royce Plc
|15,12
|-1,31%
|SAP SE
|165,28
|-2,65%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|37,53
|3,02%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 034,00
|-0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street sinkt -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.