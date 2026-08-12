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STOXX 50-Kursentwicklung 12.08.2026 12:26:52

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt mittags zurück

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt mittags zurück

In Europa stehen die Signale am Mittwochmittag auf Stabilisierung.

Am Mittwoch steht der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,02 Prozent im Minus bei 5 547,08 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,015 Prozent tiefer bei 5 547,35 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 548,17 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 534,94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 560,57 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,347 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 374,81 Punkte taxiert. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 12.05.2026, den Stand von 5 035,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 482,32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 11,90 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,57 Prozent auf 164,22 EUR), Rheinmetall (+ 2,24 Prozent auf 1 167,80 EUR), Rolls-Royce (+ 1,80 Prozent auf 15,61 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,45 Prozent auf 83,84 CHF) und Rio Tinto (+ 1,01 Prozent auf 75,73 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Richemont (-2,43 Prozent auf 195,15 CHF), Novartis (-1,72 Prozent auf 123,70 CHF), Roche (-1,55 Prozent auf 363,20 CHF), BP (-1,38 Prozent auf 5,29 GBP) und GSK (-1,32 Prozent auf 18,71 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 711 618 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 583,446 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,43 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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ASML NV 1 601,40 1,92% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,10 -1,60% BP plc (British Petrol)
GSK PLC Registered Shs 21,68 -0,64% GSK PLC Registered Shs
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,90 0,57% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Novartis AG 131,26 -0,77% Novartis AG
Prosus N.V. 38,09 -1,70% Prosus N.V.
Rheinmetall AG 1 171,20 -0,02% Rheinmetall AG
Richemont 208,90 0,92% Richemont
Rio Tinto plc 84,15 -5,90% Rio Tinto plc
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 386,82 -0,93% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Rolls-Royce Plc 18,08 -1,23% Rolls-Royce Plc
Siemens Energy AG 161,00 -0,45% Siemens Energy AG

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