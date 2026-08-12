Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|STOXX 50-Kursentwicklung
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12.08.2026 12:26:52
Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt mittags zurück
Am Mittwoch steht der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,02 Prozent im Minus bei 5 547,08 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,015 Prozent tiefer bei 5 547,35 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5 548,17 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 534,94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 560,57 Punkten.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0,347 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 374,81 Punkte taxiert. Der STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 12.05.2026, den Stand von 5 035,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.08.2025, notierte der STOXX 50 bei 4 482,32 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 11,90 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 572,96 Punkte. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Siemens Energy (+ 3,57 Prozent auf 164,22 EUR), Rheinmetall (+ 2,24 Prozent auf 1 167,80 EUR), Rolls-Royce (+ 1,80 Prozent auf 15,61 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,45 Prozent auf 83,84 CHF) und Rio Tinto (+ 1,01 Prozent auf 75,73 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Richemont (-2,43 Prozent auf 195,15 CHF), Novartis (-1,72 Prozent auf 123,70 CHF), Roche (-1,55 Prozent auf 363,20 CHF), BP (-1,38 Prozent auf 5,29 GBP) und GSK (-1,32 Prozent auf 18,71 GBP).
Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 711 618 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 583,446 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick
Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,43 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.at
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