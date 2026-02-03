Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt zum Handelsende zurück

Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel letztendlich um 0,24 Prozent leichter bei 5 128,89 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,289 Prozent auf 5 155,99 Punkte an der Kurstafel, nach 5 141,13 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 188,91 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 117,20 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 957,17 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 03.11.2025, bei 4 765,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.02.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 572,43 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 3,46 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 188,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rio Tinto (+ 3,47 Prozent auf 70,38 GBP), Rheinmetall (+ 1,82 Prozent auf 1 760,50 EUR), BAT (+ 1,67 Prozent auf 45,06 GBP), Diageo (+ 1,65 Prozent auf 16,97 GBP) und UniCredit (+ 1,57 Prozent auf 76,42 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen RELX (-14,35 Prozent auf 22,14 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-12,80 Prozent auf 71,80 GBP), SAP SE (-4,63 Prozent auf 167,00 EUR), Airbus SE (-1,87 Prozent auf 190,18 EUR) und AstraZeneca (-1,60 Prozent auf 138,16 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 25 447 774 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 471,168 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 8,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at