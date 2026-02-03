UniCredit Aktie

WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

Kursentwicklung 03.02.2026 17:59:22

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt zum Handelsende zurück

Der STOXX 50 fiel letztendlich.

Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel letztendlich um 0,24 Prozent leichter bei 5 128,89 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,289 Prozent auf 5 155,99 Punkte an der Kurstafel, nach 5 141,13 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 188,91 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 117,20 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 957,17 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 03.11.2025, bei 4 765,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.02.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 572,43 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 3,46 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 188,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Punkten registriert.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rio Tinto (+ 3,47 Prozent auf 70,38 GBP), Rheinmetall (+ 1,82 Prozent auf 1 760,50 EUR), BAT (+ 1,67 Prozent auf 45,06 GBP), Diageo (+ 1,65 Prozent auf 16,97 GBP) und UniCredit (+ 1,57 Prozent auf 76,42 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen RELX (-14,35 Prozent auf 22,14 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-12,80 Prozent auf 71,80 GBP), SAP SE (-4,63 Prozent auf 167,00 EUR), Airbus SE (-1,87 Prozent auf 190,18 EUR) und AstraZeneca (-1,60 Prozent auf 138,16 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 25 447 774 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 471,168 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 8,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu UniCredit S.p.A.

Analysen zu UniCredit S.p.A.

19.01.26 UniCredit Overweight Barclays Capital
04.12.25 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
30.10.25 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
28.10.25 UniCredit Buy Goldman Sachs Group Inc.
28.10.25 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
