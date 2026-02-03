UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Kursentwicklung
|
03.02.2026 17:59:22
Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt zum Handelsende zurück
Der STOXX 50 notierte im STOXX-Handel letztendlich um 0,24 Prozent leichter bei 5 128,89 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,289 Prozent auf 5 155,99 Punkte an der Kurstafel, nach 5 141,13 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 5 188,91 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 117,20 Punkten erreichte.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 957,17 Punkten. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 03.11.2025, bei 4 765,55 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.02.2025, wurde der STOXX 50 mit 4 572,43 Punkten berechnet.
Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 3,46 Prozent zu Buche. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 188,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Punkten registriert.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rio Tinto (+ 3,47 Prozent auf 70,38 GBP), Rheinmetall (+ 1,82 Prozent auf 1 760,50 EUR), BAT (+ 1,67 Prozent auf 45,06 GBP), Diageo (+ 1,65 Prozent auf 16,97 GBP) und UniCredit (+ 1,57 Prozent auf 76,42 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen RELX (-14,35 Prozent auf 22,14 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-12,80 Prozent auf 71,80 GBP), SAP SE (-4,63 Prozent auf 167,00 EUR), Airbus SE (-1,87 Prozent auf 190,18 EUR) und AstraZeneca (-1,60 Prozent auf 138,16 GBP).
STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 25 447 774 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 471,168 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel
Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 8,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|19.01.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|188,42
|0,19%
|ASML NV
|1 134,80
|0,00%
|AstraZeneca PLC
|159,15
|-0,03%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|52,20
|0,19%
|BNP Paribas S.A.
|91,29
|-0,01%
|BP plc (British Petrol)
|5,50
|-0,45%
|Diageo plc
|20,50
|0,00%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,13
|0,08%
|London Stock Exchange (LSE)
|83,00
|0,00%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|25,44
|-0,08%
|Rheinmetall AG
|1 634,50
|-2,51%
|Rio Tinto plc
|81,10
|-0,34%
|SAP SE
|167,86
|-0,56%
|Siemens AG
|242,75
|0,17%
|UniCredit S.p.A.
|76,28
|0,37%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 114,45
|-0,37%
