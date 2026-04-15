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Index-Performance im Blick 15.04.2026 09:29:08

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt zum Handelsstart

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt zum Handelsstart

Der STOXX 50 kann seine Vortagesgewinne am Morgen nicht halten.

Um 09:12 Uhr verliert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,01 Prozent auf 5 142,49 Punkte. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,053 Prozent fester bei 5 145,80 Punkten, nach 5 143,06 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 145,80 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 136,28 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht kletterte der STOXX 50 bereits um 0,848 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Wert von 4 976,65 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 129,72 Punkten. Der STOXX 50 wurde vor einem Jahr, am 15.04.2025, mit 4 244,69 Punkten bewertet.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,74 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 315,22 Punkten. 4 674,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell AstraZeneca (+ 1,25 Prozent auf 151,05 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,16 Prozent auf 92,56 GBP), Roche (+ 0,97 Prozent auf 321,20 CHF), Rio Tinto (+ 0,75 Prozent auf 73,65 GBP) und RELX (+ 0,74 Prozent auf 25,84 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Richemont (-2,27 Prozent auf 152,80 CHF), Airbus SE (-0,72 Prozent auf 171,60 EUR), Rolls-Royce (-0,67 Prozent auf 13,03 GBP), Rheinmetall (-0,40 Prozent auf 1 480,60 EUR) und Siemens Energy (-0,34 Prozent auf 170,38 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 669 750 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 485,550 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,77 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,39 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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ASML NV 1 277,60 -0,30% ASML NV
AstraZeneca PLC 173,10 0,06% AstraZeneca PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 48,56 -0,18% BAT PLC (British American Tobacco)
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London Stock Exchange (LSE) 107,55 0,61% London Stock Exchange (LSE)
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Rheinmetall AG 1 503,20 1,05% Rheinmetall AG
Richemont 165,15 -2,57% Richemont
Rio Tinto plc 84,41 0,84% Rio Tinto plc
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 349,29 1,24% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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