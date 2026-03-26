Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach

Der STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel letztendlich um 1,31 Prozent leichter bei 4 843,62 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,438 Prozent auf 4 886,20 Punkte an der Kurstafel, nach 4 907,68 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 4 834,59 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 886,20 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,90 Prozent. Der STOXX 50 stand noch vor einem Monat, am 26.02.2026, bei 5 287,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 892,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.03.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 662,56 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,29 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 2,82 Prozent auf 5,83 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,15 Prozent auf 34,73 GBP), Novo Nordisk (+ 1,12 Prozent auf 238,45 DKK), Roche (+ 0,26 Prozent auf 312,80 CHF) und RELX (+ 0,21 Prozent auf 23,98 GBP). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-5,18 Prozent auf 150,20 EUR), Rolls-Royce (-3,69 Prozent auf 11,50 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,58 Prozent auf 64,64 CHF), Rheinmetall (-3,40 Prozent auf 1 436,00 EUR) und Airbus SE (-3,05 Prozent auf 163,34 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 54 569 792 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 466,972 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

2026 weist die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,37 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at