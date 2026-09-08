Novartis Aktie

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WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267

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STOXX 50-Performance im Blick 08.09.2026 09:28:53

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 gibt zum Start des Dienstagshandels nach

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 gibt zum Start des Dienstagshandels nach

Der STOXX 50 notiert am Morgen trotz positivem Vortag im Minus.

Der STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,35 Prozent auf 5 413,88 Punkte nach. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,182 Prozent auf 5 423,07 Punkte an der Kurstafel, nach 5 432,97 Punkten am Vortag.

Bei 5 435,38 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 412,05 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 527,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 180,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, lag der STOXX 50 bei 4 562,11 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,21 Prozent. Bei 5 572,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Nestlé (+ 2,16 Prozent auf 80,46 CHF), Rheinmetall (+ 1,88 Prozent auf 1 040,00 EUR), BP (+ 1,67 Prozent auf 5,56 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,08 Prozent auf 88,26 GBP) und RELX (+ 0,86 Prozent auf 25,94 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Novartis (-9,12 Prozent auf 114,02 CHF), HSBC (-1,00 Prozent auf 15,63 GBP), Richemont (-0,94 Prozent auf 183,65 CHF), GSK (-0,92 Prozent auf 18,21 GBP) und Siemens Energy (-0,78 Prozent auf 147,32 EUR).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 weist die Novartis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 835 219 Aktien gehandelt. Mit 631,640 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,73 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

BP plc (British Petrol) 6,45 1,35% BP plc (British Petrol)
GSK PLC Registered Shs 21,21 -0,93% GSK PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 18,28 -0,92% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,70 -0,27% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 102,05 -0,10% London Stock Exchange (LSE)
Nestlé SA (Nestle) 85,78 2,80% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 121,02 -9,66% Novartis AG
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 30,18 0,47% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 028,20 0,53% Rheinmetall AG
Richemont 195,90 -0,46% Richemont
Siemens Energy AG 148,00 0,04% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 412,83 -0,37%

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