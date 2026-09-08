Novartis Aktie
WKN: 904278 / ISIN: CH0012005267
|STOXX 50-Performance im Blick
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08.09.2026 09:28:53
Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 gibt zum Start des Dienstagshandels nach
Der STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,35 Prozent auf 5 413,88 Punkte nach. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,182 Prozent auf 5 423,07 Punkte an der Kurstafel, nach 5 432,97 Punkten am Vortag.
Bei 5 435,38 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5 412,05 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 527,31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 180,87 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, lag der STOXX 50 bei 4 562,11 Punkten.
Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,21 Prozent. Bei 5 572,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Nestlé (+ 2,16 Prozent auf 80,46 CHF), Rheinmetall (+ 1,88 Prozent auf 1 040,00 EUR), BP (+ 1,67 Prozent auf 5,56 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,08 Prozent auf 88,26 GBP) und RELX (+ 0,86 Prozent auf 25,94 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Novartis (-9,12 Prozent auf 114,02 CHF), HSBC (-1,00 Prozent auf 15,63 GBP), Richemont (-0,94 Prozent auf 183,65 CHF), GSK (-0,92 Prozent auf 18,21 GBP) und Siemens Energy (-0,78 Prozent auf 147,32 EUR).
STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im STOXX 50 weist die Novartis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 835 219 Aktien gehandelt. Mit 631,640 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick
Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,73 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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|22.01.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|6,45
|1,35%
|GSK PLC Registered Shs
|21,21
|-0,93%
|HSBC Holdings plc
|18,28
|-0,92%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,70
|-0,27%
|London Stock Exchange (LSE)
|102,05
|-0,10%
|Nestlé SA (Nestle)
|85,78
|2,80%
|Novartis AG
|121,02
|-9,66%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|30,18
|0,47%
|Rheinmetall AG
|1 028,20
|0,53%
|Richemont
|195,90
|-0,46%
|Siemens Energy AG
|148,00
|0,04%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 412,83
|-0,37%