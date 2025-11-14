Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 gibt zum Start nach

Am Freitag bewegt sich der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,74 Prozent leichter bei 4 814,11 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,223 Prozent leichter bei 4 839,11 Punkten in den Freitagshandel, nach 4 849,91 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4 806,25 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 839,11 Zähler.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,60 Prozent. Vor einem Monat, am 14.10.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 703,93 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 14.08.2025, einen Wert von 4 551,58 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.11.2024, wies der STOXX 50 4 310,42 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 10,95 Prozent nach oben. Bei 4 897,91 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 3 921,71 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 8,08 Prozent auf 174,55 CHF), Enel (+ 2,37 Prozent auf 9,10 EUR), Allianz (+ 1,38 Prozent auf 368,40 EUR), BP (+ 0,47 Prozent auf 4,62 GBP) und Diageo (+ 0,39 Prozent auf 18,25 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Rheinmetall (-2,60 Prozent auf 1 705,00 EUR), Rolls-Royce (-2,23 Prozent auf 10,96 GBP), UBS (-2,17 Prozent auf 30,66 CHF), SAP SE (-2,11 Prozent auf 213,50 EUR) und Airbus SE (-2,04 Prozent auf 206,00 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Rolls-Royce-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 1 474 365 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 345,663 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,75 erwartet. Die BNP Paribas-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,37 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at