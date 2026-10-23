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STOXX 50-Marktbericht 23.10.2026 17:58:46

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 letztendlich leichter

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 letztendlich leichter

STOXX 50-Kurs zum Handelsschluss.

Am Freitag bewegte sich der STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,64 Prozent schwächer bei 5 313,72 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,123 Prozent höher bei 5 354,69 Punkten in den Handel, nach 5 348,11 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 289,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 5 354,69 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der STOXX 50 bereits um 1,45 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 23.09.2026, den Wert von 5 352,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der STOXX 50 5 377,33 Punkte auf. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 23.10.2025, den Stand von 4 786,47 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,19 Prozent aufwärts. Bei 5 572,96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten registriert.

STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit BP (+ 4,35 Prozent auf 6,39 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 3,72 Prozent auf 40,33 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,46 Prozent auf 95,10 GBP), Siemens (+ 0,43 Prozent auf 256,80 EUR) und Rheinmetall (+ 0,39 Prozent auf 1 019,00 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rolls-Royce (-7,57 Prozent auf 11,64 GBP), Richemont (-6,38 Prozent auf 161,45 CHF), Deutsche Telekom (-3,17 Prozent auf 25,35 EUR), Siemens Energy (-2,88 Prozent auf 118,68 EUR) und Novo Nordisk (-1,74 Prozent auf 260,15 DKK).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 sticht die Rolls-Royce-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 35 699 933 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 575,737 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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BP plc (British Petrol) 7,60 2,66% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 25,29 -3,07% Deutsche Telekom AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,85 -0,10% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 113,50 1,57% London Stock Exchange (LSE)
Novo Nordisk 34,91 -0,81% Novo Nordisk
Rheinmetall AG 1 012,20 0,20% Rheinmetall AG
Richemont 174,20 -6,70% Richemont
Rolls-Royce Plc 13,94 -6,81% Rolls-Royce Plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 48,19 2,29% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens AG 256,00 0,37% Siemens AG
Siemens Energy AG 117,78 -3,36% Siemens Energy AG

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