Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
|STOXX 50-Marktbericht
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23.10.2026 17:58:46
Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 letztendlich leichter
Am Freitag bewegte sich der STOXX 50 via STOXX letztendlich 0,64 Prozent schwächer bei 5 313,72 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,123 Prozent höher bei 5 354,69 Punkten in den Handel, nach 5 348,11 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 289,58 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 5 354,69 Einheiten.
STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht sank der STOXX 50 bereits um 1,45 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 23.09.2026, den Wert von 5 352,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der STOXX 50 5 377,33 Punkte auf. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 23.10.2025, den Stand von 4 786,47 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,19 Prozent aufwärts. Bei 5 572,96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten registriert.
STOXX 50-Tops und -Flops
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit BP (+ 4,35 Prozent auf 6,39 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 3,72 Prozent auf 40,33 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,46 Prozent auf 95,10 GBP), Siemens (+ 0,43 Prozent auf 256,80 EUR) und Rheinmetall (+ 0,39 Prozent auf 1 019,00 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rolls-Royce (-7,57 Prozent auf 11,64 GBP), Richemont (-6,38 Prozent auf 161,45 CHF), Deutsche Telekom (-3,17 Prozent auf 25,35 EUR), Siemens Energy (-2,88 Prozent auf 118,68 EUR) und Novo Nordisk (-1,74 Prozent auf 260,15 DKK).
Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im STOXX 50 sticht die Rolls-Royce-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 35 699 933 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 575,737 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder
Unter den STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,59 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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