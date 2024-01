Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 letztendlich schwächer

Letztendlich beendete der STOXX 50 den Mittwochshandel nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 4 095,22 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,058 Prozent auf 4 094,85 Punkte an der Kurstafel, nach 4 097,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 083,66 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 102,42 Zählern.

STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,040 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, bei 4 064,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.10.2023, wies der STOXX 50 3 949,89 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 10.01.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 819,95 Punkten auf.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 1,98 Prozent auf 142,04 EUR), RELX (+ 1,48 Prozent auf 31,62 GBP), Siemens (+ 0,87 Prozent auf 160,78 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,74 Prozent auf 379,60 EUR) und Diageo (+ 0,72 Prozent auf 27,88 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Bayer (-2,35 Prozent auf 34,76 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,32 Prozent auf 62,96 EUR), Rio Tinto (-1,20 Prozent auf 55,05 GBP), BASF (-1,08 Prozent auf 45,02 EUR) und BAT (-0,86 Prozent auf 23,53 GBP).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 21 932 487 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Novo Nordisk mit 430,598 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2024 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die BAT-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

