Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 mittags im Minus

Der STOXX 50 zeigt sich heute im Minus.

Am Freitag verbucht der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX ein Minus in Höhe von 0,94 Prozent auf 5 324,16 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 5 365,96 Zählern und damit 0,162 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5 374,68 Punkte).

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 5 318,73 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 365,96 Punkten erreichte.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht fiel der STOXX 50 bereits um 0,096 Prozent zurück. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 26.05.2026, bei 5 216,84 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.03.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 846,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 419,80 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,40 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 386,16 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell BAT (+ 1,89 Prozent auf 47,87 GBP), Richemont (+ 0,86 Prozent auf 187,95 CHF), Unilever (+ 0,75 Prozent auf 46,14 GBP), Enel (+ 0,52 Prozent auf 10,08 EUR) und Allianz (+ 0,37 Prozent auf 408,60 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Siemens Energy (-3,81 Prozent auf 157,24 EUR), RELX (-2,75 Prozent auf 23,04 GBP), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,17 Prozent auf 84,84 CHF), BP (-1,84 Prozent auf 4,72 GBP) und Siemens (-1,78 Prozent auf 267,55 EUR).

Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 5 769 516 Aktien gehandelt. Mit 598,862 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,12 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,29 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at