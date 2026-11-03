Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 nachmittags im Minus

Anleger in Europa treten heute den Rückzug an.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,26 Prozent schwächer bei 5 387,04 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,199 Prozent schwächer bei 5 390,57 Punkten, nach 5 401,33 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5 357,35 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 410,54 Zähler.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 298,36 Punkten berechnet. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 03.08.2026, mit 5 467,90 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 765,55 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,67 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,43 Prozent auf 72,36 CHF), UniCredit (+ 1,43 Prozent auf 75,30 EUR), Siemens Energy (+ 0,97 Prozent auf 131,26 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,92 Prozent auf 6,03 EUR) und GSK (+ 0,77 Prozent auf 18,39 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil SAP SE (-3,33 Prozent auf 203,50 EUR), RELX (-2,40 Prozent auf 29,26 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,53 Prozent auf 93,78 GBP), Rio Tinto (-1,47 Prozent auf 61,05 GBP) und BP (-1,43 Prozent auf 5,91 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 13 640 154 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 544,519 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder

2026 präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at