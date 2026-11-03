Stoxx Europe 50
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03.11.2026 15:58:51
Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 nachmittags im Minus
Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,26 Prozent schwächer bei 5 387,04 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,199 Prozent schwächer bei 5 390,57 Punkten, nach 5 401,33 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5 357,35 Punkte, das Tageshoch hingegen 5 410,54 Zähler.
STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 298,36 Punkten berechnet. Der STOXX 50 wurde vor drei Monaten, am 03.08.2026, mit 5 467,90 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 765,55 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,67 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,43 Prozent auf 72,36 CHF), UniCredit (+ 1,43 Prozent auf 75,30 EUR), Siemens Energy (+ 0,97 Prozent auf 131,26 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 0,92 Prozent auf 6,03 EUR) und GSK (+ 0,77 Prozent auf 18,39 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil SAP SE (-3,33 Prozent auf 203,50 EUR), RELX (-2,40 Prozent auf 29,26 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-1,53 Prozent auf 93,78 GBP), Rio Tinto (-1,47 Prozent auf 61,05 GBP) und BP (-1,43 Prozent auf 5,91 GBP).
Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 13 640 154 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 544,519 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Mitglieder
2026 präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|77,28
|-1,88%
|ASML NV
|1 320,00
|-4,84%
|BP plc (British Petrol)
|6,91
|-1,96%
|GSK PLC Registered Shs
|22,65
|3,85%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,34
|5,19%
|London Stock Exchange (LSE)
|116,65
|2,96%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|36,78
|5,57%
|Rio Tinto plc
|74,76
|2,73%
|SAP SE
|216,05
|4,90%
|Siemens AG
|276,55
|2,71%
|Siemens Energy AG
|119,72
|-7,91%
|UniCredit S.p.A.
|78,56
|6,00%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 461,11
|1,87%
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