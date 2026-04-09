Diese Österreich-Aktien sind aktuell attraktive Investments. Eine Chart-Sondersendung von BNP Paribas Zertifikate mit Experte Christian Drastil. -W-

Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX 50 im Blick 09.04.2026 15:59:08

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 nachmittags schwächer

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 nachmittags schwächer

Der STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter.

Am Donnerstag steht der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,55 Prozent im Minus bei 5 072,00 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,004 Prozent höher bei 5 100,15 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 099,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 100,15 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 056,02 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,93 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 09.03.2026, den Wert von 4 972,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 085,28 Punkte taxiert. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 09.04.2025, bei 3 968,17 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,32 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 2,74 Prozent auf 5,78 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,38 Prozent auf 34,48 GBP), National Grid (+ 1,05 Prozent auf 13,46 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,00 Prozent auf 90,62 GBP) und Enel (+ 0,71 Prozent auf 9,88 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil SAP SE (-6,57 Prozent auf 139,86 EUR), Airbus SE (-3,00 Prozent auf 170,16 EUR), Rheinmetall (-2,76 Prozent auf 1 534,40 EUR), BAT (-2,08 Prozent auf 43,32 GBP) und RELX (-1,90 Prozent auf 24,94 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 10 680 205 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 429,279 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,73 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Airbus SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SE

mehr Analysen
09.04.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
09.04.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
07.04.26 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.03.26 Airbus Overweight Barclays Capital
24.03.26 Airbus Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 170,56 -0,35% Airbus SE
ASML NV 1 241,20 0,55% ASML NV
AstraZeneca PLC 176,00 0,60% AstraZeneca PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 50,42 0,04% BAT PLC (British American Tobacco)
BNP Paribas S.A. 89,81 -0,20% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 6,59 1,24% BP plc (British Petrol)
Enel S.p.A. 9,84 -0,15% Enel S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,61 -0,44% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 104,70 0,53% London Stock Exchange (LSE)
National Grid plc 15,50 0,62% National Grid plc
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 28,72 0,70% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 545,00 -0,04% Rheinmetall AG
SAP SE 140,08 -0,50% SAP SE
Shell (ex Royal Dutch Shell) 39,43 1,36% Shell (ex Royal Dutch Shell)

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 095,83 -0,08%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Israel will mit Libanon verhandeln: ATX kaum verändert -- DAX stabil -- Asiens Börsen im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendiert vor dem Wochenende seitwärts. Der deutsche Leitindex zeigt sich wenig bewegt. Die Börsen in Fernost verbuchen am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen