Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 nachmittags schwächer

Am Donnerstag steht der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,55 Prozent im Minus bei 5 072,00 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,004 Prozent höher bei 5 100,15 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 099,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 100,15 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 056,02 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,93 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 09.03.2026, den Wert von 4 972,97 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2026, wurde der STOXX 50 auf 5 085,28 Punkte taxiert. Der STOXX 50 lag vor einem Jahr, am 09.04.2025, bei 3 968,17 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,32 Prozent. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 2,74 Prozent auf 5,78 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,38 Prozent auf 34,48 GBP), National Grid (+ 1,05 Prozent auf 13,46 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,00 Prozent auf 90,62 GBP) und Enel (+ 0,71 Prozent auf 9,88 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil SAP SE (-6,57 Prozent auf 139,86 EUR), Airbus SE (-3,00 Prozent auf 170,16 EUR), Rheinmetall (-2,76 Prozent auf 1 534,40 EUR), BAT (-2,08 Prozent auf 43,32 GBP) und RELX (-1,90 Prozent auf 24,94 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 10 680 205 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 429,279 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie mit 7,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,73 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at