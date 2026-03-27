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AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

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STOXX 50-Performance im Fokus 27.03.2026 12:27:13

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 notiert am Mittag im Minus

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 notiert am Mittag im Minus

Der STOXX 50 zeigt sich aktuell schwächer.

Am Freitag geht es im STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 1,34 Prozent auf 4 781,29 Punkte nach unten. In den Freitagshandel ging der STOXX 50 0,075 Prozent fester bei 4 850,07 Punkten, nach 4 846,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 780,06 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 854,57 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0,587 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 27.02.2026, den Wert von 5 294,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, einen Wert von 4 892,45 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 638,33 Punkten.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,55 Prozent nach. Bei 5 315,22 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. 4 674,85 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit AstraZeneca (+ 2,89 Prozent auf 142,30 GBP), RELX (+ 0,71 Prozent auf 24,15 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 0,63 Prozent auf 5,08 EUR), SAP SE (+ 0,61 Prozent auf 145,52 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,04 Prozent auf 520,80 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen Siemens Energy (-5,56 Prozent auf 141,85 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,77 Prozent auf 62,20 CHF), Rheinmetall (-3,38 Prozent auf 1 387,50 EUR), Rolls-Royce (-3,09 Prozent auf 11,15 GBP) und Siemens (-2,74 Prozent auf 204,00 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 200 307 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 449,320 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Mit 8,47 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 67,82 -3,47% ABB (Asea Brown Boveri)
ASML NV 1 133,00 -2,09% ASML NV
AstraZeneca PLC 164,95 3,91% AstraZeneca PLC
BNP Paribas S.A. 80,65 -1,62% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 6,64 -0,33% BP plc (British Petrol)
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,06 -0,80% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 522,20 0,15% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 28,02 0,72% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Rheinmetall AG 1 394,00 -2,21% Rheinmetall AG
Rolls-Royce Plc 12,96 -0,77% Rolls-Royce Plc
SAP SE 145,56 -0,30% SAP SE
Siemens AG 204,20 -2,60% Siemens AG
Siemens Energy AG 142,50 -5,25% Siemens Energy AG
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