Rolls-Royce Aktie
WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491
|STOXX 50-Performance
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23.04.2026 09:29:36
Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Minus
Am Donnerstag bewegt sich der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,18 Prozent schwächer bei 5 050,96 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,202 Prozent auf 5 049,76 Punkte an der Kurstafel, nach 5 060,00 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5 032,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 051,70 Punkten.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 1,51 Prozent. Vor einem Monat, am 23.03.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 818,60 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.01.2026, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 5 058,98 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 23.04.2025, den Stand von 4 326,09 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 1,89 Prozent zu. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Tops und Flops im STOXX 50
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Nestlé (+ 6,25 Prozent auf 80,26 CHF), Roche (+ 1,12 Prozent auf 316,60 CHF), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,07 Prozent auf 98,52 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,82 Prozent auf 33,27 GBP) und BP (+ 0,77 Prozent auf 5,77 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen UniCredit (-2,17 Prozent auf 64,77 EUR), SAP SE (-2,03 Prozent auf 146,78 EUR), RELX (-1,97 Prozent auf 26,86 GBP), UBS (-1,55 Prozent auf 33,02 CHF) und Rio Tinto (-1,21 Prozent auf 73,68 GBP).
Diese STOXX 50-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der Rolls-Royce-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 658 607 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 476,762 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel
Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,66 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,62 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
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