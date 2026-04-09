Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 präsentiert sich leichter

Um 12:09 Uhr verliert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,71 Prozent auf 5 063,87 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,004 Prozent höher bei 5 100,15 Punkten in den Handel, nach 5 099,96 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 5 100,15 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 060,63 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den STOXX 50 bereits um 1,76 Prozent nach oben. Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 09.03.2026, bei 4 972,97 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 085,28 Punkten auf. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 09.04.2025, den Wert von 3 968,17 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,15 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 5 315,22 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern erreicht.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 2,51 Prozent auf 5,77 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,23 Prozent auf 90,82 GBP), National Grid (+ 0,86 Prozent auf 13,43 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,65 Prozent auf 34,23 GBP) und Enel (+ 0,60 Prozent auf 9,87 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen SAP SE (-3,73 Prozent auf 144,12 EUR), Rheinmetall (-2,66 Prozent auf 1 536,00 EUR), Airbus SE (-2,43 Prozent auf 171,16 EUR), Siemens (-1,56 Prozent auf 227,90 EUR) und Siemens Energy (-1,55 Prozent auf 162,82 EUR) unter Druck.

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 6 074 053 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 429,279 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at