Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983

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STOXX 50-Kursverlauf 14.09.2026 12:26:51

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 präsentiert sich mittags leichter

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 präsentiert sich mittags leichter

Heute agieren die Börsianer in Europa vorsichtiger.

Am Montag notiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,15 Prozent tiefer bei 5 324,42 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,039 Prozent auf 5 330,53 Punkte an der Kurstafel, nach 5 332,59 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 5 338,74 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 310,45 Punkten lag.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Der STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 14.08.2026, bei 5 504,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 287,92 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, einen Stand von 4 567,56 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,41 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell RELX (+ 5,09 Prozent auf 26,01 GBP), Roche (+ 4,74 Prozent auf 360,50 CHF), GSK (+ 4,22 Prozent auf 18,45 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 4,18 Prozent auf 85,83 GBP) und SAP SE (+ 4,04 Prozent auf 184,42 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Siemens Energy (-7,39 Prozent auf 133,60 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,20 Prozent auf 75,36 CHF), Rio Tinto (-2,66 Prozent auf 71,78 GBP), Rolls-Royce (-2,28 Prozent auf 14,21 GBP) und Siemens (-2,12 Prozent auf 259,05 EUR) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 582 887 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 569,802 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,60 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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