Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schlussendlich im Minus

Am Mittwoch notierte der STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss 1,03 Prozent schwächer bei 4 972,09 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,160 Prozent auf 5 032,10 Punkte an der Kurstafel, nach 5 024,06 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 955,03 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 046,93 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der STOXX 50 bereits um 0,157 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.02.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5 243,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 860,31 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 18.03.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 704,91 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,301 Prozent aufwärts. 5 315,22 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 863,20 Zähler.

STOXX 50-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,38 Prozent auf 67,50 CHF), BP (+ 0,71 Prozent auf 5,56 GBP), Rolls-Royce (+ 0,68 Prozent auf 12,56 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 0,46 Prozent auf 5,21 EUR) und HSBC (+ 0,17 Prozent auf 12,09 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Enel (-4,29 Prozent auf 9,53 EUR), BAT (-3,57 Prozent auf 43,82 GBP), Nestlé (-3,55 Prozent auf 77,97 CHF), Unilever (-3,43 Prozent auf 47,13 GBP) und Novo Nordisk (-3,07 Prozent auf 241,50 DKK) unter Druck.

Welche STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 38 490 913 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 460,112 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

Im STOXX 50 präsentiert die BNP Paribas-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,36 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at