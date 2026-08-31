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STOXX 50 im Blick 31.08.2026 17:58:29

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schlussendlich in Rot

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schlussendlich in Rot

Der STOXX 50 notierte schlussendlich im Minus.

Der STOXX 50 gab im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,87 Prozent auf 5 428,66 Punkte nach. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,114 Prozent auf 5 469,80 Punkte an der Kurstafel, nach 5 476,04 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Montag bei 5 474,13 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 428,26 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 454,39 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 5 190,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 4 554,67 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 9,51 Prozent zu. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Nestlé (+ 0,25 Prozent auf 78,82 CHF), Intesa Sanpaolo (+ 0,18 Prozent auf 6,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,15 Prozent auf 518,80 EUR), UniCredit (+ 0,11 Prozent auf 84,66 EUR) und Enel (-0,11 Prozent auf 9,45 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Siemens Energy (-5,02 Prozent auf 142,18 EUR), Rheinmetall (-3,79 Prozent auf 1 110,80 EUR), Airbus SE (-2,92 Prozent auf 197,22 EUR), Roche (-1,64 Prozent auf 352,80 CHF) und Siemens (-1,47 Prozent auf 285,60 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 6 714 364 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 575,969 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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ASML NV 1 456,20 -0,55% ASML NV
BP plc (British Petrol) 6,08 0,60% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 28,36 -0,14% Deutsche Telekom AG
Enel S.p.A. 9,40 -0,50% Enel S.p.A.
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,77 -0,03% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 518,40 0,19% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Nestlé SA (Nestle) 83,79 0,11% Nestlé SA (Nestle)
Rheinmetall AG 1 112,60 -3,32% Rheinmetall AG
Richemont 204,00 -1,40% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 369,16 -3,17% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Siemens AG 284,85 -1,30% Siemens AG
Siemens Energy AG 142,06 -4,54% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 83,95 -0,69% UniCredit S.p.A.

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