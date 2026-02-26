Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben

Letztendlich beendete der STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 5 290,05 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,007 Prozent leichter bei 5 295,55 Punkten, nach 5 295,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 270,21 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 315,22 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,815 Prozent nach oben. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 26.01.2026, bei 5 071,40 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.11.2025, stand der STOXX 50 bei 4 798,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, stand der STOXX 50 noch bei 4 775,44 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,72 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 913,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 9,06 Prozent auf 85,00 GBP), RELX (+ 4,55 Prozent auf 25,25 GBP), SAP SE (+ 3,26 Prozent auf 172,22 EUR), Rolls-Royce (+ 3,24 Prozent auf 13,53 GBP) und Enel (+ 1,96 Prozent auf 10,21 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Diageo (-3,06 Prozent auf 15,86 GBP), Rio Tinto (-2,40 Prozent auf 72,82 GBP), Deutsche Telekom (-2,23 Prozent auf 32,91 EUR), GSK (-2,12 Prozent auf 21,67 GBP) und Roche (-1,49 Prozent auf 363,60 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 38 211 031 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 mit 489,695 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,16 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,49 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at