Unilever Aktie
WKN DE: A0JNE2 / ISIN: GB00B10RZP78
|STOXX 50-Kursentwicklung
|
01.12.2025 15:59:12
Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schwächelt nachmittags
Am Montag sinkt der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,19 Prozent auf 4 794,12 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,197 Prozent schwächer bei 4 793,98 Punkten, nach 4 803,44 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 805,01 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 776,36 Zählern.
STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 4 754,45 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 563,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 328,45 Punkten gehandelt.
Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 10,49 Prozent zu Buche. 4 897,91 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 3 921,71 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 1,85 Prozent auf 173,45 CHF), Rio Tinto (+ 1,22 Prozent auf 54,88 GBP), BP (+ 1,18 Prozent auf 4,60 GBP), Unilever (+ 0,90 Prozent auf 45,85 GBP) und GSK (+ 0,67 Prozent auf 18,03 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Airbus SE (-5,67 Prozent auf 193,04 EUR), Rheinmetall (-2,13 Prozent auf 1 449,00 EUR), Rolls-Royce (-1,59 Prozent auf 10,51 GBP), Siemens (-1,34 Prozent auf 225,25 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-1,06 Prozent auf 88,14 GBP).
Die teuersten Konzerne im STOXX 50
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 5 774 667 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 350,159 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf
Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Unilever plcmehr Analysen
|26.11.25
|Unilever Sell
|UBS AG
|26.11.25
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.11.25
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|24.11.25
|Unilever Overweight
|Barclays Capital
|10.11.25
|Unilever Sell
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|192,82
|-0,61%
|ASML NV
|923,70
|1,84%
|BNP Paribas S.A.
|73,66
|0,53%
|BP plc (British Petrol)
|5,21
|1,07%
|GSK PLC Registered Shs
|20,62
|0,39%
|London Stock Exchange (LSE)
|101,00
|-1,94%
|Rheinmetall AG
|1 444,00
|-1,47%
|Richemont
|186,00
|2,14%
|Rio Tinto plc
|62,60
|0,97%
|Rolls-Royce Plc
|11,82
|-3,43%
|Siemens AG
|225,80
|-0,94%
|Unilever plc
|52,20
|-0,04%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|4 797,51
|-0,12%
