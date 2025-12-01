Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 schwächelt nachmittags

Wenig Veränderung ist am Montagnachmittag in Europa zu beobachten.

Am Montag sinkt der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX um 0,19 Prozent auf 4 794,12 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,197 Prozent schwächer bei 4 793,98 Punkten, nach 4 803,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 805,01 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 776,36 Zählern.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 4 754,45 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 01.09.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 563,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 328,45 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 10,49 Prozent zu Buche. 4 897,91 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 3 921,71 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Richemont (+ 1,85 Prozent auf 173,45 CHF), Rio Tinto (+ 1,22 Prozent auf 54,88 GBP), BP (+ 1,18 Prozent auf 4,60 GBP), Unilever (+ 0,90 Prozent auf 45,85 GBP) und GSK (+ 0,67 Prozent auf 18,03 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Airbus SE (-5,67 Prozent auf 193,04 EUR), Rheinmetall (-2,13 Prozent auf 1 449,00 EUR), Rolls-Royce (-1,59 Prozent auf 10,51 GBP), Siemens (-1,34 Prozent auf 225,25 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (-1,06 Prozent auf 88,14 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 5 774 667 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 350,159 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Mitglieder auf

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,89 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at