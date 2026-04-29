Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 startet mit Verlusten

Der STOXX 50 gibt seine Gewinne vom Vortag am dritten Tag der Woche wieder ab.

Am Mittwoch geht es im STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,02 Prozent auf 5 025,53 Punkte nach unten. In den Mittwochshandel ging der STOXX 50 0,080 Prozent stärker bei 5 030,33 Punkten, nach 5 026,33 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 038,56 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 025,34 Punkten.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 0,564 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, einen Stand von 4 807,93 Punkten auf. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, bei 5 043,68 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 29.04.2025, den Wert von 4 389,65 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 1,38 Prozent. Bei 5 315,22 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit UBS (+ 4,84 Prozent auf 34,89 CHF), Airbus SE (+ 2,60 Prozent auf 170,36 EUR), UniCredit (+ 1,06 Prozent auf 66,56 EUR), Rio Tinto (+ 0,66 Prozent auf 73,56 GBP) und Novartis (+ 0,49 Prozent auf 115,28 CHF). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen GSK (-1,65 Prozent auf 19,95 GBP), Richemont (-1,34 Prozent auf 147,10 CHF), RELX (-1,05 Prozent auf 26,45 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,99 Prozent auf 538,80 EUR) und Rolls-Royce (-0,95 Prozent auf 11,24 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 378 139 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 467,358 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at