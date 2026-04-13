Intesa Sanpaolo Aktie

WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

STOXX-Handel im Fokus 13.04.2026 09:29:44

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 verbucht zum Start Abschläge

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 verbucht zum Start Abschläge

Das macht das Börsenbarometer in Europa heute.

Am Montag verbucht der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0,87 Prozent auf 5 063,57 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,174 Prozent auf 5 099,25 Punkte an der Kurstafel, nach 5 108,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 099,25 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 062,79 Zählern.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 976,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 113,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 097,65 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,15 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 1,95 Prozent auf 1 492,40 EUR), BP (+ 1,46 Prozent auf 5,83 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,34 Prozent auf 34,67 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,25 Prozent auf 89,90 GBP) und BAT (+ 0,18 Prozent auf 43,59 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Siemens Energy (-2,02 Prozent auf 163,84 EUR), UniCredit (-1,89 Prozent auf 67,41 EUR), Richemont (-1,76 Prozent auf 150,65 CHF), Airbus SE (-1,71 Prozent auf 166,52 EUR) und AstraZeneca (-1,65 Prozent auf 149,78 GBP) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 1 781 714 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 489,481 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

10.04.26 Intesa Sanpaolo Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.03.26 Intesa Sanpaolo Buy Goldman Sachs Group Inc.
10.03.26 Intesa Sanpaolo Overweight Barclays Capital
04.02.26 Intesa Sanpaolo Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 Intesa Sanpaolo Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 172,26 -0,76% Airbus SE
ASML NV 1 255,40 -2,03% ASML NV
AstraZeneca PLC 170,70 -1,33% AstraZeneca PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 48,19 -0,95% BAT PLC (British American Tobacco)
BNP Paribas S.A. 91,61 0,58% BNP Paribas S.A.
BP plc (British Petrol) 6,49 -0,09% BP plc (British Petrol)
ING Group 25,03 0,18% ING Group
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,79 -0,09% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 108,30 1,31% London Stock Exchange (LSE)
Rheinmetall AG 1 517,20 1,99% Rheinmetall AG
Richemont 166,20 -1,95% Richemont
Shell (ex Royal Dutch Shell) 38,01 -1,81% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Siemens Energy AG 170,02 -0,49% Siemens Energy AG
UniCredit S.p.A. 70,42 0,17% UniCredit S.p.A.

STOXX 50 5 101,84 -0,80%

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX verliert schließlich leicht -- DAX schließt wenig verändert -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich unentschlossen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begeben hat. Die US-Börsen bewegten sich zum Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.
