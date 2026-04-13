Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|STOXX-Handel im Fokus
|
13.04.2026 09:29:44
Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 verbucht zum Start Abschläge
Am Montag verbucht der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0,87 Prozent auf 5 063,57 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,174 Prozent auf 5 099,25 Punkte an der Kurstafel, nach 5 108,16 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 099,25 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 062,79 Zählern.
STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 976,65 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, lag der STOXX 50-Kurs bei 5 113,70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 097,65 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,15 Prozent. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 1,95 Prozent auf 1 492,40 EUR), BP (+ 1,46 Prozent auf 5,83 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,34 Prozent auf 34,67 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0,25 Prozent auf 89,90 GBP) und BAT (+ 0,18 Prozent auf 43,59 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Siemens Energy (-2,02 Prozent auf 163,84 EUR), UniCredit (-1,89 Prozent auf 67,41 EUR), Richemont (-1,76 Prozent auf 150,65 CHF), Airbus SE (-1,71 Prozent auf 166,52 EUR) und AstraZeneca (-1,65 Prozent auf 149,78 GBP) unter Druck.
STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 1 781 714 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 489,481 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die BNP Paribas-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
|
|
|
|
|
|
|
Analysen zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|10.04.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.03.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.03.26
|Intesa Sanpaolo Overweight
|Barclays Capital
|04.02.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|UBS AG
|04.12.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.25
|Intesa Sanpaolo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.05.24
|Intesa Sanpaolo Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|172,26
|-0,76%
|ASML NV
|1 255,40
|-2,03%
|AstraZeneca PLC
|170,70
|-1,33%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|48,19
|-0,95%
|BNP Paribas S.A.
|91,61
|0,58%
|BP plc (British Petrol)
|6,49
|-0,09%
|ING Group
|25,03
|0,18%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,79
|-0,09%
|London Stock Exchange (LSE)
|108,30
|1,31%
|Rheinmetall AG
|1 517,20
|1,99%
|Richemont
|166,20
|-1,95%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|38,01
|-1,81%
|Siemens Energy AG
|170,02
|-0,49%
|UniCredit S.p.A.
|70,42
|0,17%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 101,84
|-0,80%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
