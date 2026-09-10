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Index im Blick 10.09.2026 17:58:51

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 verliert letztendlich

Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 verliert letztendlich

Der STOXX 50 notierte am Abend im Minus.

Zum Handelsende tendierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,59 Prozent schwächer bei 5 305,95 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,029 Prozent stärker bei 5 339,12 Punkten, nach 5 337,57 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 346,47 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 293,43 Punkten.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 2,20 Prozent. Der STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 10.08.2026, mit 5 541,01 Punkten bewertet. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, bei 5 154,04 Punkten. Der STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 10.09.2025, den Wert von 4 555,96 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 7,04 Prozent. Bei 5 572,96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Punkten.

Tops und Flops im STOXX 50 aktuell

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit BAT (+ 1,54 Prozent auf 40,92 GBP), BP (+ 1,44 Prozent auf 5,65 GBP), AstraZeneca (+ 0,93 Prozent auf 117,58 GBP), Intesa Sanpaolo (+ 0,86 Prozent auf 6,68 EUR) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,83 Prozent auf 35,33 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rio Tinto (-3,12 Prozent auf 73,65 GBP), Siemens Energy (-2,98 Prozent auf 140,82 EUR), SAP SE (-2,76 Prozent auf 177,82 EUR), Siemens (-2,38 Prozent auf 258,10 EUR) und GSK (-1,55 Prozent auf 17,76 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 28 986 255 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 585,065 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Titel

Die BP-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,78 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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AstraZeneca PLC 137,55 1,89% AstraZeneca PLC
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Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,65 0,05% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Novartis AG 118,30 0,03% Novartis AG
Rio Tinto plc 85,41 -4,35% Rio Tinto plc
SAP SE 176,32 -2,30% SAP SE
Shell (ex Royal Dutch Shell) 41,26 0,51% Shell (ex Royal Dutch Shell)
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