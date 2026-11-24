Stoxx Europe 50
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24.11.2026 15:58:51
Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 verliert nachmittags
Um 15:42 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,04 Prozent leichter bei 5 283,59 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,084 Prozent auf 5 290,36 Punkte an der Kurstafel, nach 5 285,94 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 248,53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 294,78 Punkten lag.
So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 320,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 480,89 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, wies der STOXX 50 4 702,84 Punkte auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,58 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im STOXX 50
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell RELX (+ 2,73 Prozent auf 30,13 GBP), AstraZeneca (+ 2,38 Prozent auf 138,62 GBP), GSK (+ 2,16 Prozent auf 18,94 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,91 Prozent auf 99,14 GBP) und Rheinmetall (+ 1,68 Prozent auf 737,40 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-3,76 Prozent auf 121,70 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,43 Prozent auf 66,66 CHF), Rio Tinto (-2,43 Prozent auf 56,26 GBP), Intesa Sanpaolo (-2,38 Prozent auf 5,71 EUR) und Siemens (-2,00 Prozent auf 259,85 EUR).
Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 9 817 194 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 450,168 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,80 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,46 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|72,08
|-3,14%
|ASML NV
|1 221,20
|-3,09%
|AstraZeneca PLC
|166,80
|2,68%
|Barclays plc
|4,82
|-1,76%
|BP plc (British Petrol)
|6,51
|-0,23%
|GSK PLC Registered Shs
|22,81
|2,66%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,72
|-2,27%
|London Stock Exchange (LSE)
|120,30
|3,89%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|36,00
|2,10%
|Rheinmetall AG
|740,00
|1,80%
|Rio Tinto plc
|66,59
|-3,92%
|Siemens AG
|257,85
|-2,59%
|Siemens Energy AG
|119,66
|-5,82%
Indizes in diesem Artikel
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