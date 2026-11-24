Beim STOXX 50 stehen die Signale aktuell auf Stabilisierung.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,04 Prozent leichter bei 5 283,59 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,084 Prozent auf 5 290,36 Punkte an der Kurstafel, nach 5 285,94 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 5 248,53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 294,78 Punkten lag.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 320,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 480,89 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, wies der STOXX 50 4 702,84 Punkte auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 6,58 Prozent nach oben. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell RELX (+ 2,73 Prozent auf 30,13 GBP), AstraZeneca (+ 2,38 Prozent auf 138,62 GBP), GSK (+ 2,16 Prozent auf 18,94 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,91 Prozent auf 99,14 GBP) und Rheinmetall (+ 1,68 Prozent auf 737,40 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Siemens Energy (-3,76 Prozent auf 121,70 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,43 Prozent auf 66,66 CHF), Rio Tinto (-2,43 Prozent auf 56,26 GBP), Intesa Sanpaolo (-2,38 Prozent auf 5,71 EUR) und Siemens (-2,00 Prozent auf 259,85 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 weist die Barclays-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 9 817 194 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 450,168 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,80 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,46 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at