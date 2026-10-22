Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|STOXX 50 im Blick
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22.10.2026 12:26:51
Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer
Am Donnerstag sinkt der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,96 Prozent auf 5 357,59 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,151 Prozent tiefer bei 5 401,42 Punkten, nach 5 409,60 Punkten am Vortag.
Bei 5 348,45 Einheiten erreichte der STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 401,42 Punkten den höchsten Stand markierte.
STOXX 50-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,632 Prozent. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 22.09.2026, bei 5 361,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 439,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, wies der STOXX 50 einen Wert von 4 770,14 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,08 Prozent. Bei 5 572,96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit London Stock Exchange (LSE) (+ 4,78 Prozent auf 92,10 GBP), BAT (+ 1,30 Prozent auf 44,44 GBP), Nestlé (+ 1,28 Prozent auf 84,54 CHF), BP (+ 1,21 Prozent auf 6,25 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,14 Prozent auf 39,54 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil Siemens Energy (-3,85 Prozent auf 128,50 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-3,31 Prozent auf 69,46 CHF), Rio Tinto (-3,01 Prozent auf 62,87 GBP), Intesa Sanpaolo (-2,84 Prozent auf 5,89 EUR) und Rolls-Royce (-2,59 Prozent auf 12,93 GBP).
STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. 11 087 048 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 560,937 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Fokus
Unter den STOXX 50-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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