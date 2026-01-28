Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Der STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 1,05 Prozent leichter bei 5 052,79 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,221 Prozent auf 5 094,98 Punkte an der Kurstafel, nach 5 106,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5 111,53 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 044,79 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 0,164 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 24.12.2025, einen Wert von 4 892,45 Punkten auf. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 28.10.2025, einen Stand von 4 787,16 Punkten auf. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 28.01.2025, bei 4 531,06 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,93 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 146,25 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 913,95 Zählern registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 0,96 Prozent auf 27,25 EUR), Diageo (+ 0,81 Prozent auf 16,23 GBP), Allianz (+ 0,71 Prozent auf 367,90 EUR), National Grid (+ 0,65 Prozent auf 12,31 GBP) und Zurich Insurance (+ 0,55 Prozent auf 545,40 CHF). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Roche (-3,34 Prozent auf 338,30 CHF), Novo Nordisk (-3,17 Prozent auf 381,45 DKK), UniCredit (-2,71 Prozent auf 72,15 EUR), Rolls-Royce (-2,58 Prozent auf 12,08 GBP) und UBS (-2,49 Prozent auf 36,77 CHF).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 20 693 369 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 456,594 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Fokus

2026 verzeichnet die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index bietet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at