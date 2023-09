Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zum Handelsstart im Minus

So bewegt sich der STOXX 50 am Morgen.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,49 Prozent schwächer bei 3 936,45 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,166 Prozent leichter bei 3 949,10 Punkten, nach 3 955,65 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 3 949,10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3 929,97 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 2,00 Prozent nach unten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 22.08.2023, den Wert von 3 922,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2023, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 952,48 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 22.09.2022, bei 3 406,42 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2023 bereits um 6,80 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 658,90 Zählern.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell AstraZeneca (+ 1,12 Prozent auf 110,08 GBP), Novo Nordisk (+ 0,54 Prozent auf 85,52 EUR), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,31 Prozent auf 30,47 EUR), Richemont (+ 0,26 Prozent auf 115,50 CHF) und BP (+ 0,19 Prozent auf 5,21 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die BP-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 044 129 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 367,915 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,11 erwartet. Mit 10,12 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Glencore-Aktie zu erwarten.

