Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 zum Handelsstart in der Verlustzone

Der STOXX 50 setzt am Mittwoch nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:12 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,71 Prozent leichter bei 5 383,15 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,066 Prozent auf 5 417,83 Punkte an der Kurstafel, nach 5 421,43 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 417,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 379,35 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,61 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.06.2026, betrug der STOXX 50-Kurs 5 180,87 Punkte. Vor drei Monaten, am 08.04.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 099,96 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.07.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 506,05 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,59 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 489,89 Punkten. 4 674,85 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 1,91 Prozent auf 4,84 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,78 Prozent auf 30,34 GBP), Enel (+ 0,41 Prozent auf 10,19 EUR), Siemens Energy (+ 0,23 Prozent auf 155,66 EUR) und UBS (-0,29 Prozent auf 41,54 CHF). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,97 Prozent auf 498,00 EUR), SAP SE (-1,95 Prozent auf 141,10 EUR), Rio Tinto (-1,92 Prozent auf 66,94 GBP), Roche (-1,56 Prozent auf 334,20 CHF) und Deutsche Telekom (-1,48 Prozent auf 25,36 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 070 966 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 627,615 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Im STOXX 50 präsentiert die BP-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,04 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at