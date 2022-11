Anleger in Europa optimistisch - Konjunkturdaten im Blick

Frankfurt (Reuters) - Die Anleger in Europa tasten sich weiter voran. Der EuroStoxx50 notierte am Dienstag leicht höher bei 3893 Zählern.

Der Dax gab dagegen anfängliche Gewinne im Handelsverlauf wieder ab und fiel um 0,1 Prozent auf 14.293 Zähler. "Positiv ist, dass wir bislang nur wenige Gewinnmitnahmen sehen", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Dies zeige, wie sehr sich die Stimmung verbessert habe. "Nach einem Kursanstieg von mehr als 20 Prozent ist eine Verschnaufpause oder gar eine Konsolidierung eher der Normalfall als die Ausnahme."

Zum Wochenstart hatten die Anleger an der Wall Street nach der jüngsten Rally auf die Bremse getreten. Hintergrund waren Äußerungen von US-Währungshütern, die als Dämpfer für die zuletzt hochgekochten Spekulationen auf weniger aggressive Zinserhöhungen aufgefasst wurden. Fed-Vizechefin Lael Brainard sagte am Montag, dass die US-Notenbank ihre Zinserhöhungen wahrscheinlich bald verlangsamen werde, betonte aber zugleich, dass "wir noch zusätzliche Arbeit vor uns haben". Damit schlug sie einen ähnlichen Ton an wie Fed-Gouverneur Christopher Waller am Wochenende.

Vor diesem Hintergrund warteten die Anleger mit Spannung auf die US-Produzentenpreise im Tagesverlauf. "Der Markt will nach den rückläufigen Verbraucherpreisen im Oktober heute nun auch einen Rückgang in den US-Produzentenpreisen sehen", sagte Jochen Stanzl, Analyst beim Online-Broker CMC Markets. Die spürbare Entspannung beim Preisdruck in den USA hatte vergangene Woche die Aussicht auf behutsamere Zinserhöhungen befeuert und die Aktienmärkte nach oben getrieben.

Im deutschen Großhandel sind die Preise im Oktober so langsam gestiegen wie seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine nicht mehr. "Ist das jetzt also die Trendwende für die Inflation? Da wäre ich noch vorsichtig", sagte jedoch LBBW-Ökonomen Jens-Oliver Niklasch. Vor allem bei Energie und Lebensmitteln könnte der Preisdruck für die Verbraucher noch zunehmen. "Wir sehen das Inflationsmaximum daher erst kurz nach der Jahreswende."

VODAFONE UNTER DRUCK - INFINEON LEGT ZU

Bei den Einzelwerten kehrten Anleger Vodafone den Rücken, nachdem der britische Mobilfunker skeptischer auf das Geschäftsjahr blickt. Die Titel gaben in London um rund sechs Prozent nach. Dem Unternehmen machen höhere Energiekosten und der schwächelnde Handel in Deutschland, Italien und Spanien zu schaffen. "Die Herabstufung der Prognose hinterlässt ein Fragezeichen hinter der Nachhaltigkeit der mittelfristigen Prognose von Vodafone", teilten die Experten von Credit Suisse mit.

Dagegen legten die Aktien von Infineon in der Spitze um 2,4 Prozent zu. Am Vortag hatten überraschend starke Zahlen den Kurs des Chipherstellers bereits fast acht Prozent nach oben getrieben. Zugleich hatte der Konzern die langfristige Umsatzprognose erhöht und die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Unternehmens angekündigt.

Verschnupft reagierten die Anleger indes auf Verzögerungen bei der Vorlage der endgültigen Quartalszahlen bei Varta. Die Aktie verlor in den ersten Handelsminuten in der Spitze mehr als neun Prozent, bevor sie ihre Verluste auf 4,5 Prozent eingrenzte. Das Unternehmen konnte die Zahlen nicht wie geplant um 7.00 Uhr veröffentlichen und verschob eine für 11.00 Uhr angesetzte Pressekonferenz mit dem Verweis auf technische Probleme.

