Anleger in Europa wagen sich vorsichtig aus der Deckung

Frankfurt (Reuters) - Nach den Kursverlusten der vergangenen Wochen tasten sich weitere Anleger an die europäischen Aktienmärkte zurück.

Dax und EuroStoxx50 stiegen am Montag um jeweils rund ein halbes Prozent auf 12.873 beziehungsweise 3472 Punkte. Stabile Ölpreise und im Schlepptau Kursgewinne bei Öl- und Gaskonzernen sorgten für Rückenwind. Insgesamt blieb der Handel aber dünn, weil keine Impulse aus den USA kamen. Die Wall Street blieb wegen des dortigen Unabhängigkeitstags geschlossen.

"Die Tatsache, dass das Jahrestief aus dem März in der vergangenen Woche zweimal angetestet, aber nicht unterschritten wurde, gibt zumindest Hoffnung", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Eine wirkliche Aufwärtsdynamik sei aber nicht zu beobachten, so Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. "Zu stark wiegt das vor allem europäische Problem einer drohenden Energiekrise, wenn aus Russland ab der kommenden Woche zunächst kein Gas mehr durch die Pipeline Nord Stream 1 fließt. Was nach den offiziellen Wartungsarbeiten kommt, ist ungewiss."

Die Furcht vor einem Gas-Blackout trieb den europäischen Erdgas-Future in der Spitze auf 162 Euro je Megawattstunde und damit auf den höchsten Stand seit fast vier Monaten. Der Strompreis in Deutschland eilt wegen des drohenden Ausfalls gasbetriebener Elektrizitätswerke ebenfalls von einem Hoch zum nächsten. Der Kontrakt zur Lieferung von einer Megawattstunde im Jahr 2023 stieg um mehr als elf Prozent auf ein Rekordhoch von 328 Euro.

ÖLKONZERNE IM AUFWIND

Auch am Rohölmarkt dominierte die Furcht vor einem knappen Angebot. Ein Barrel der Sorte Brent aus der Nordsee zog um bis zu 1,5 Prozent auf 113,31 Dollar an; US-Rohöl WTI verteuerte sich um bis zu 1,4 Prozent auf 109,93 Dollar pro Barrel. Die sprudelnden Gewinnaussichten der Ölkonzerne ließen Anleger zugreifen. "Eine kleine Erholung des Ölpreises reichte aus, um BP und Shell Auftrieb zu geben", sagte Russ Mould, Investment Director bei AJ Bell. Mit einem Plus von rund vier Prozent gehörten die Aktien von BP, Shell und TotalEnergies zu den größten Gewinnern.

Aufwärts ging es auch für den italienischen Energiekonzern Eni, dessen Aktien in der Spitze ebenfalls knapp vier Prozent anzogen. Dagegen gaben die Anteilsscheine beim kriselnden Energiekonzern Uniper bis zu 4,4 Prozent nach, nachdem sie am Freitag dank möglicher staatlicher Hilfen gut zehn Prozent zugelegt hatten. Der Versorger kämpft mit reduzierten Gas-Liefermengen aus Russland über die Nord Stream 1 Pipeline und hat deshalb nach Hilfe vom Staat gerufen.

GEWINNMITNAHMEN BEI ANLEIHEN

Unterdessen machten Anleger am Anleihemarkt Kasse, nachdem sie sich in den vergangenen Wochen aus Furcht vor einer Rezession in diesen "sicheren Hafen" geflüchtet hatten. Die aktuellen Verkäufe trieben die Rendite der zehnjährigen Bundestitel auf bis zu 1,339 Prozent. Noch größer war der Druck auf die vergleichbaren Papiere aus Italien, wodurch deren Renditeabstand (Spread) zu den Bundesanleihen wieder stieg.

Bei den Einzelwerten waren Vitesco gefragt, die sich um sechs Prozent verteuerten. Die Familie Schaeffler stockte ihre Beteiligung an dem Autozulieferer auf und hält nun insgesamt knapp die Hälfte der Anteile. Angaben zum Kaufpreis machte sie nicht.

Dagegen gaben die Anteilsscheine von SAS an der Börse in Stockholm rund sechs Prozent nach. Die skandinavische Airline konnte sich bei den Tarifverhandlungen nicht mit den Piloten einigen und steht nun vor einem Streik. Dieser könnte den Angaben nach zur Annullierung von etwa der Hälfte aller SAS-Linienflüge führen und etwa 30.000 Passagiere pro Tag betreffen.

(Bericht von Stefanie Geiger und Hakan Ersen; redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)