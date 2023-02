Anleger in Europa zuversichtlich - Ionos mit schwachem Debüt

Frankfurt (Reuters) - Dax-Anleger haben nach den Äußerungen von US-Notenbankchef Jerome Powell ihre Zinssorgen vorerst beiseite geschoben.

Der deutsche Leitindex zog am Mittwoch knapp ein Prozent auf 15.453 Punkte an. Sein europäisches Pendant, der EuroStoxx50, notierte 0,5 Prozent fester bei 4232 Zählern. Die Angst vor der Powell-Rede sei unbegründet gewesen, sagte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege vom Handelshaus RoboMarkets. "Zwar hat er keine Zinssenkungen zum Ende des Jahres in Aussicht gestellt, ihnen aber eben auch keine klare Absage erteilt."

Bei seinem mit Spannung erwarteten Auftritt bekräftigte Powell zwar, dass er 2023 einen deutlich abgeschwächten Preisauftrieb erwarte. Der überraschend starke Arbeitsmarktbericht vom Freitag habe aber gezeigt, warum der Kampf gegen die Inflation "noch eine ganze Weile dauern wird". Die überraschend starken US-Job-Daten hatten Befürchtungen geschürt, dass die Fed stärker durchgreifen könnte. Anleger waren nun erleichtert, dass Powell eine härtere Gangart vermied.

POWELL SETZT DOLLAR UNTER DRUCK

Powells Zurückhaltung setzte den Dollar unter Druck. Der Dollar-Index, der den Kurs zu wichtigen Währungen widerspiegelt, fiel um 0,2 Prozent auf 103,14 Punkte, nachdem er am Vortag bereits um 0,3 Prozent nachgegeben hatte. Im Gegenzug legte der Euro um 0,2 Prozent auf 1,0748 Dollar zu.

Der schwächere Dollar trieb erneut die Ölpreise an. Rohöl der Sorte Brent und US-Leichtöl WTI verteuerten sich jeweils um mehr als ein Prozent auf 84,67 Dollar und 78,23 Dollar pro Barrel. Ein schwächerer Dollar macht Öl für Käufer außerhalb des Dollar-Raums billiger.

MAUES BÖRSEN-DEBÜT

Einen frostigen Empfang bereiteten Anleger dem ersten Börsen-Debütanten des Jahres in Deutschland Ionos. Die Aktien des Webhosters und Cloud-Anbieters starteten unter ihrem Ausgabepreis in den Handel. Das Unternehmen hatte die insgesamt gut 24 Millionen Anteilsscheine zu je 18,50 Euro und damit bereits am unteren Ende der bis 22,50 Euro reichenden Spanne zugeteilt. Nach dem Eröffnungskurs von 18,40 Euro fiel der Wert auf bis zu 17,72 Euro. Börsianer hatten gehofft, dass Ionos den Eisbrecher spielen könnte, der die lange Flaute am Markt für Neuemissionen beendet, die im vergangenen Jahr nur der Sportwagenbauer Porsche unterbrochen hatte.

ZAHLENFLUT TREIBT ANLEGER UM

Überraschend stark ausgefallene Firmenbilanzen hellten die Stimmung weiter auf. Ein die Erwartungen übertreffender Quartalsgewinn trieb etwa die Aktien von Neste in Helsinki um mehr als zehn Prozent nach oben. Der finnische Hersteller von erneuerbaren und erdölbasierten Kraftstoffen punktete auch mit dem Ausblick auf die Umsatzrendite für das erste Quartal. Ein Rekordgewinn im vergangenen Jahr beflügelte auch Equinor. Die Aktien des norwegischen Öl- und Gasproduzenten stiegen um sieben Prozent. Mit einem Plus von rund zwei Prozent war der Öl- und Gassektor der erfolgreichste Sektor in Europa.

Siemens Energy enteilte mit einem Kursplus von mehr als vier Prozent den anderen Dax-Werten. Damit glich der Energietechnik-Konzern die Kursverluste vom Vortag nach Bekanntgabe eines Nettoverlusts von mehr als einer halben Milliarde Euro wegen der Verluste der spanischen Windturbinen-Tochter Siemens Gamesa mehr als aus. Bei Volkswagen blieben die Anleger dagegen vorsichtig. Die Titel des weltweit zweitgrößten Autokonzerns lagen trotz eines gestiegenen operativen Gewinns rund ein Prozent im Minus.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)