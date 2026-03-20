Anleger in Frankfurt halten sich zurück: Das macht der DAX am Freitagnachmittag

Der DAX zeigt sich derzeit mit negativen Notierungen.

Der DAX verliert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr 1,42 Prozent auf 22 515,95 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,005 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,07 Prozent auf 23 083,89 Punkte an der Kurstafel, nach 22 839,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 23 176,17 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22 484,88 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der DAX bereits um 4,11 Prozent. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 20.02.2026, den Wert von 25 260,69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, einen Wert von 24 288,40 Punkten auf. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 20.03.2025, bei 22 999,15 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 8,25 Prozent ein. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22 484,88 Punkte.

Die Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Heidelberg Materials (+ 2,74 Prozent auf 170,60 EUR), Infineon (+ 1,39 Prozent auf 37,61 EUR), Brenntag SE (+ 0,73 Prozent auf 48,26 EUR), Continental (+ 0,70 Prozent auf 57,82 EUR) und Beiersdorf (+ 0,27 Prozent auf 73,04 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil SAP SE (-4,51 Prozent auf 152,78 EUR), Zalando (-3,92 Prozent auf 21,80 EUR), MTU Aero Engines (-3,44 Prozent auf 306,20 EUR), GEA (-2,52 Prozent auf 60,05 EUR) und Merck (-2,42 Prozent auf 104,75 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 7 560 664 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 186,809 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,96 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at