Anleger in Frankfurt halten sich zurück: Das macht der LUS-DAX mittags

Aktuell halten sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Am Dienstag tendiert der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA 0,15 Prozent leichter bei 24 793,50 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 24 880,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24 699,00 Einheiten.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25 311,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 17.11.2025, bei 23 457,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 17.02.2025, einen Stand von 22 855,00 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,926 Prozent zu. Bei 25 509,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 214,00 Zählern.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Vonovia SE (+ 3,48 Prozent auf 27,34 EUR), Bayer (+ 2,09 Prozent auf 46,90 EUR), Zalando (+ 1,51 Prozent auf 21,46 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,51 Prozent auf 538,80 EUR) und Beiersdorf (+ 1,37 Prozent auf 106,95 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen QIAGEN (-5,05 Prozent auf 40,74 EUR), Rheinmetall (-2,44 Prozent auf 1 580,50 EUR), Daimler Truck (-2,08 Prozent auf 41,84 EUR), Siemens Energy (-1,71 Prozent auf 160,60 EUR) und Airbus SE (-1,65 Prozent auf 193,86 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im LUS-DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 950 898 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 191,693 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,12 Prozent an der Spitze im Index.

