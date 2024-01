Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX am Nachmittag im Minus

Am Nachmittag ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Mittwoch tendiert der DAX um 15:43 Uhr via XETRA 1,16 Prozent tiefer bei 16 378,89 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,665 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 16 400,42 Zählern und damit 1,03 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (16 571,68 Punkte).

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 16 435,68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 16 355,27 Punkten lag.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 2,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, notierte der DAX bei 16 751,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.10.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 15 251,69 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 17.01.2023, den Wert von 15 187,07 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2,33 Prozent. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 963,47 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 355,27 Zähler.

DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,38 Prozent auf 391,90 EUR), Rheinmetall (+ 1,15 Prozent auf 324,10 EUR), Allianz (+ 0,66 Prozent auf 244,25 EUR), Hannover Rück (+ 0,54 Prozent auf 224,30 EUR) und Deutsche Börse (-0,13 Prozent auf 188,00 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Zalando (-5,70 Prozent auf 16,21 EUR), RWE (-4,67 Prozent auf 36,57 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-3,85 Prozent auf 26,23 EUR), Siemens Energy (-3,71 Prozent auf 11,30 EUR) und adidas (-3,40 Prozent auf 166,16 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 356 464 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 169,092 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2,73 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,41 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at