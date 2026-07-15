Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX am Nachmittag in der Verlustzone

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,58 Prozent schwächer bei 25 000,12 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,099 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,704 Prozent schwächer bei 24 970,05 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25 147,03 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 839,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 051,13 Punkten lag.

DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der DAX bereits um 0,145 Prozent. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 15.06.2026, den Stand von 24 894,01 Punkten. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, bei 24 066,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 24 060,29 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 1,88 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25 900,10 Punkte. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Heidelberg Materials (+ 2,29 Prozent auf 172,30 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,16 Prozent auf 46,09 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1,95 Prozent auf 73,28 EUR), HOCHTIEF (+ 1,94 Prozent auf 473,00 EUR) und BMW (+ 1,78 Prozent auf 58,34 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Infineon (-5,46 Prozent auf 67,90 EUR), BASF (-3,55 Prozent auf 47,67 EUR), Bayer (-2,91 Prozent auf 47,69 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2,31 Prozent auf 41,42 EUR) und Commerzbank (-2,02 Prozent auf 38,24 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX ist die BASF-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 323 656 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 207,412 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at