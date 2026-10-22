MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|DAX-Performance im Fokus
|
22.10.2026 17:58:46
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone
Am Donnerstag verbuchte der DAX via XETRA zum Handelsschluss ein Minus in Höhe von 1,04 Prozent auf 25 379,49 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,107 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,574 Prozent auf 25 497,94 Punkte an der Kurstafel, nach 25 645,04 Punkten am Vortag.
Der DAX verzeichnete bei 25 563,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 25 318,18 Einheiten.
DAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Minus von 0,631 Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2026, wurde der DAX mit 25 578,85 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wies der DAX 25 155,41 Punkte auf. Der DAX wies vor einem Jahr, am 22.10.2025, einen Stand von 24 151,13 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 3,42 Prozent. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26 618,74 Punkte. Bei 21 863,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im DAX
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell QIAGEN (+ 4,94 Prozent auf 44,94 EUR), SAP SE (+ 3,21 Prozent auf 215,35 EUR), Scout24 (+ 3,19 Prozent auf 85,70 EUR), Deutsche Börse (+ 2,99 Prozent auf 317,20 EUR) und Merck (+ 2,88 Prozent auf 146,35 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Siemens Energy (-8,56 Prozent auf 122,20 EUR), Infineon (-6,04 Prozent auf 49,89 EUR), HOCHTIEF (-4,71 Prozent auf 356,40 EUR), MTU Aero Engines (-4,18 Prozent auf 332,80 EUR) und Siemens (-4,14 Prozent auf 255,70 EUR).
Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der QIAGEN-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 9 033 035 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 232,629 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf
Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Vonovia SE-Aktie mit 7,63 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
23.10.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
23.10.26
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
23.10.26
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
23.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verliert am Freitagmittag (finanzen.at)
|
23.10.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
23.10.26
|DAX aktuell: DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
Analysen zu MTU Aero Engines AG
|13.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|23.09.26
|MTU Aero Engines Outperform
|Bernstein Research
|17.09.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|07.08.26
|MTU Aero Engines Underweight
|Barclays Capital
|09.07.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|24.04.26
|MTU Aero Engines Sell
|UBS AG
|05.12.24
|MTU Aero Engines Sell
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.10.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.08.26
|MTU Aero Engines Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|MTU Aero Engines Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.08.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|adidas
|156,65
|-1,07%
|Deutsche Börse AG
|312,30
|-1,36%
|HOCHTIEF AG
|354,80
|0,45%
|Infineon AG
|48,42
|-2,44%
|Merck KGaA
|142,60
|-2,06%
|MTU Aero Engines AG
|317,00
|-4,95%
|QIAGEN N.V.
|44,93
|0,25%
|SAP SE
|211,90
|-1,17%
|Scout24
|84,10
|-0,53%
|Siemens AG
|256,00
|0,37%
|Siemens Energy AG
|117,78
|-3,36%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|68,96
|0,12%
|Vonovia SE
|16,58
|0,24%
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25 181,65
|-0,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.