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DAX-Performance im Fokus 22.10.2026 17:58:46

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX beendet die Donnerstagssitzung in der Verlustzone

Der DAX zeigte sich am Donnerstag in Rot.

Am Donnerstag verbuchte der DAX via XETRA zum Handelsschluss ein Minus in Höhe von 1,04 Prozent auf 25 379,49 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,107 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,574 Prozent auf 25 497,94 Punkte an der Kurstafel, nach 25 645,04 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 563,13 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 25 318,18 Einheiten.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Minus von 0,631 Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2026, wurde der DAX mit 25 578,85 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wies der DAX 25 155,41 Punkte auf. Der DAX wies vor einem Jahr, am 22.10.2025, einen Stand von 24 151,13 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 3,42 Prozent. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26 618,74 Punkte. Bei 21 863,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell QIAGEN (+ 4,94 Prozent auf 44,94 EUR), SAP SE (+ 3,21 Prozent auf 215,35 EUR), Scout24 (+ 3,19 Prozent auf 85,70 EUR), Deutsche Börse (+ 2,99 Prozent auf 317,20 EUR) und Merck (+ 2,88 Prozent auf 146,35 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Siemens Energy (-8,56 Prozent auf 122,20 EUR), Infineon (-6,04 Prozent auf 49,89 EUR), HOCHTIEF (-4,71 Prozent auf 356,40 EUR), MTU Aero Engines (-4,18 Prozent auf 332,80 EUR) und Siemens (-4,14 Prozent auf 255,70 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der QIAGEN-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 9 033 035 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 232,629 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Vonovia SE-Aktie mit 7,63 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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