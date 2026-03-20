Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt zum Handelsende

Schlussendlich fiel der DAX im XETRA-Handel um 1,94 Prozent auf 22 397,43 Punkte zurück. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,005 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 1,07 Prozent stärker bei 23 083,89 Punkten, nach 22 839,56 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Freitag bei 23 176,17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22 385,58 Punkten erreichte.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Minus von 4,61 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.02.2026, wies der DAX einen Wert von 25 260,69 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, mit 24 288,40 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2025, stand der DAX bei 22 999,15 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,73 Prozent ein. Bei 25 507,79 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 22 385,58 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Heidelberg Materials (+ 3,16 Prozent auf 171,30 EUR), Infineon (+ 1,48 Prozent auf 37,65 EUR), Brenntag SE (+ 1,19 Prozent auf 48,48 EUR), Continental (+ 0,66 Prozent auf 57,80 EUR) und adidas (+ 0,19 Prozent auf 133,50 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen EON SE (-4,22 Prozent auf 18,48 EUR), SAP SE (-3,86 Prozent auf 153,82 EUR), Zalando (-3,53 Prozent auf 21,89 EUR), Siemens Energy (-3,40 Prozent auf 140,75 EUR) und MTU Aero Engines (-3,34 Prozent auf 306,50 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 21 341 914 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 186,809 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,24 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at