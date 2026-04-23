Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX gibt nach

Um 12:10 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,67 Prozent leichter bei 24 033,17 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,053 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,489 Prozent auf 24 076,70 Punkte an der Kurstafel, nach 24 194,90 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 23 991,78 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 24 191,49 Einheiten.

DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der DAX bereits um 1,44 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 23.03.2026, den Stand von 22 653,86 Punkten. Der DAX stand vor drei Monaten, am 23.01.2026, bei 24 900,71 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 23.04.2025, den Stand von 21 961,97 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,06 Prozent abwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Bei 21 863,81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 5,24 Prozent auf 51,98 EUR), EON SE (+ 1,15 Prozent auf 19,33 EUR), Beiersdorf (+ 0,92 Prozent auf 74,74 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,80 Prozent auf 27,64 EUR) und BASF (+ 0,64 Prozent auf 53,85 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen SAP SE (-3,54 Prozent auf 144,52 EUR), Fresenius SE (-3,09 Prozent auf 41,07 EUR), Deutsche Bank (-2,62 Prozent auf 27,11 EUR), QIAGEN (-2,33 Prozent auf 33,28 EUR) und Commerzbank (-1,75 Prozent auf 34,21 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 291 287 Aktien gehandelt. Im DAX hat die Siemens-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 184,163 Mrd. Euro den größten Anteil.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at