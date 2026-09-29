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Marktbericht 29.09.2026 09:28:52

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein

Der DAX notiert am Dienstagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,03 Prozent leichter bei 25 365,97 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,112 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,000 Prozent auf 25 374,34 Punkte an der Kurstafel, nach 25 374,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 415,60 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 365,97 Zählern.

DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, erreichte der DAX einen Stand von 26 569,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, wies der DAX einen Stand von 24 626,89 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, bewegte sich der DAX bei 23 745,06 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,37 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21 863,81 Zählern.

DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Infineon (+ 2,32 Prozent auf 57,88 EUR), Siemens Energy (+ 1,28 Prozent auf 142,68 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,01 Prozent auf 39,06 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,82 Prozent auf 71,46 EUR) und Commerzbank (+ 0,64 Prozent auf 42,65 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,73 Prozent auf 39,78 EUR), EON SE (-1,14 Prozent auf 16,96 EUR), Rheinmetall (-1,12 Prozent auf 955,50 EUR), Bayer (-1,10 Prozent auf 50,24 EUR) und Daimler Truck (-1,07 Prozent auf 42,55 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 242 346 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 214,589 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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