Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Am Donnerstag tendierte der DAX via XETRA letztendlich 0,99 Prozent schwächer bei 24 671,54 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,042 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 24 940,36 Zählern und damit 0,087 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (24 918,69 Punkte).

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 650,99 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 021,02 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 1,64 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.04.2026, stand der DAX bei 22 921,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, einen Wert von 24 721,46 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23 115,96 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 0,539 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 25 507,79 Punkte. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Henkel vz (+ 4,33 Prozent auf 66,06 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 3,82 Prozent auf 37,20 EUR), Continental (+ 2,65) Prozent auf 69,72 EUR), adidas (+ 2,53 Prozent auf 152,00 EUR) und Scout24 (+ 2,16 Prozent auf 71,00 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Rheinmetall (-6,94 Prozent auf 1 341,60 EUR), Daimler Truck (-5,93 Prozent auf 41,27 EUR), Hannover Rück (-4,92 Prozent auf 247,60 EUR), Siemens Healthineers (-4,72 Prozent auf 33,93 EUR) und BASF (-3,07 Prozent auf 50,91 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 6 241 665 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 198,570 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at