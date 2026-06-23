Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX mittags in Rot

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,02 Prozent tiefer bei 24 882,57 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,083 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 1,21 Prozent leichter bei 24 835,56 Punkten, nach 25 139,69 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 24 886,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 728,57 Punkten lag.

DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 24 888,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 22 653,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, bewegte sich der DAX bei 23 269,01 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 1,40 Prozent zu Buche. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit SAP SE (+ 2,18 Prozent auf 135,10 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,72 Prozent auf 26,57 EUR), QIAGEN (+ 1,54 Prozent auf 32,55 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,04 Prozent auf 41,68 EUR) und Deutsche Börse (+ 0,94 Prozent auf 246,30 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Infineon (-5,36 Prozent auf 81,33 EUR), HOCHTIEF (-5,20 Prozent auf 499,60 EUR), Siemens Energy (-4,97 Prozent auf 160,74 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,39 Prozent auf 78,40 EUR) und Vonovia SE (-2,25 Prozent auf 20,39 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2 080 457 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 209,242 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.at