Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX notiert am Mittag im Minus

In Frankfurt ist am Freitagmittag ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 12:10 Uhr sinkt der DAX im XETRA-Handel um 0,17 Prozent auf 24 810,99 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,133 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,122 Prozent auf 24 822,30 Punkte an der Kurstafel, nach 24 852,69 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 898,20 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 24 750,47 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,200 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 13.01.2026, wies der DAX einen Wert von 25 420,66 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, stand der DAX bei 24 041,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.02.2025, lag der DAX-Kurs bei 22 612,02 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 1,11 Prozent zu Buche. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,33 Zählern erreicht.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell MTU Aero Engines (+ 3,63 Prozent auf 390,80 EUR), Deutsche Börse (+ 3,17 Prozent auf 215,10 EUR), Rheinmetall (+ 2,12 Prozent auf 1 613,00 EUR), Merck (+ 2,11 Prozent auf 128,05 EUR) und Airbus SE (+ 1,40 Prozent auf 193,04 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Siemens (-3,74 Prozent auf 247,40 EUR), Brenntag SE (-2,99 Prozent auf 57,08 EUR), Deutsche Bank (-2,85 Prozent auf 29,95 EUR), RWE (-2,61 Prozent auf 50,74 EUR) und Siemens Energy (-2,42 Prozent auf 157,50 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 3 232 735 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 199,943 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,13 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at