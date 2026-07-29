Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX notiert am Mittag im Minus

Der DAX bewegt sich am dritten Tag der Woche im Minus.

Um 12:10 Uhr sinkt der DAX im XETRA-Handel um 0,31 Prozent auf 25 385,92 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,122 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,345 Prozent auf 25 551,97 Punkte an der Kurstafel, nach 25 464,01 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 565,10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 25 336,39 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,288 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 29.06.2026, wies der DAX einen Wert von 24 626,89 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, stand der DAX bei 23 954,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.07.2025, lag der DAX-Kurs bei 24 217,37 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 3,45 Prozent zu Buche. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 900,10 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern erreicht.

Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Deutsche Bank (+ 3,91 Prozent auf 32,15 EUR), BASF (+ 3,13 Prozent auf 50,50 EUR), RWE (+ 2,30 Prozent auf 56,90 EUR), Brenntag SE (+ 1,55 Prozent auf 61,66 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,29 Prozent auf 43,83 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Zalando (-2,18 Prozent auf 29,20 EUR), Rheinmetall (-2,17 Prozent auf 1 063,20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,71 Prozent auf 518,00 EUR), Vonovia SE (-1,53 Prozent auf 21,19 EUR) und Commerzbank (-1,52 Prozent auf 37,02 EUR).

Die teuersten DAX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 4 423 589 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 207,908 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,44 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at