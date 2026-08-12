Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Am Mittwoch ging der DAX den Handel nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 26 346,29 Punkten aus dem Mittwochshandel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,196 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,230 Prozent fester bei 26 452,00 Punkten, nach 26 391,42 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Mittwoch bei 26 573,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 313,58 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0,054 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 25 067,09 Punkten auf. Der DAX lag vor drei Monaten, am 12.05.2026, bei 23 954,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 24 024,78 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,36 Prozent zu. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 573,50 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Rheinmetall (+ 2,28 Prozent auf 1 168,20 EUR), Siemens Energy (+ 1,98 Prozent auf 161,70 EUR), Allianz (+ 0,73) Prozent auf 438,90 EUR), Siemens (+ 0,61 Prozent auf 281,95 EUR) und Deutsche Bank (+ 0,54 Prozent auf 33,35 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil EON SE (-3,15 Prozent auf 18,42 EUR), SAP SE (-2,62 Prozent auf 175,96 EUR), adidas (-2,28 Prozent auf 158,50 EUR), Brenntag SE (-2,18 Prozent auf 61,14 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-2,09 Prozent auf 73,86 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die EON SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 7 629 319 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 211,109 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,17 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,25 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at