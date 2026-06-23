Siemens Energy Aktie

Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

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DAX-Kursverlauf 23.06.2026 15:59:05

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX sackt ab

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX sackt ab

Der DAX verzeichnet am Nachmittag Verluste.

Am Dienstag notiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 1,03 Prozent leichter bei 24 880,74 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,083 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 1,21 Prozent tiefer bei 24 835,56 Punkten in den Handel, nach 25 139,69 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 728,57 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 926,52 Einheiten.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 24 888,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 22 653,86 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, lag der DAX bei 23 269,01 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,39 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21 863,81 Zähler.

Tops und Flops im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell SAP SE (+ 2,80 Prozent auf 135,92 EUR), Scout24 (+ 2,06 Prozent auf 74,45 EUR), Bayer (+ 1,96 Prozent auf 38,93 EUR), QIAGEN (+ 1,76 Prozent auf 32,62 EUR) und Merck (+ 1,58 Prozent auf 135,10 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Infineon (-5,86 Prozent auf 80,90 EUR), HOCHTIEF (-5,69 Prozent auf 497,00 EUR), Siemens Energy (-5,42 Prozent auf 159,98 EUR), Vonovia SE (-2,97 Prozent auf 20,24 EUR) und Siemens (-2,60 Prozent auf 271,75 EUR) unter Druck.

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 3 429 817 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 209,242 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick

Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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