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DAX im Fokus 14.09.2026 09:28:34

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verbucht zum Handelsstart Abschläge

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verbucht zum Handelsstart Abschläge

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am ersten Tag der Woche.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,10 Prozent tiefer bei 25 542,14 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,131 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,273 Prozent leichter bei 25 498,74 Punkten, nach 25 568,56 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 25 548,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 473,63 Punkten lag.

DAX seit Jahresbeginn

Der DAX erreichte vor einem Monat, am 14.08.2026, den Stand von 26 440,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der DAX einen Wert von 24 635,30 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, mit 23 698,15 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 4,09 Prozent zu Buche. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit SAP SE (+ 3,48 Prozent auf 183,42 EUR), Bayer (+ 2,20 Prozent auf 49,23 EUR), Rheinmetall (+ 2,16 Prozent auf 1 012,00 EUR), Deutsche Börse (+ 1,77 Prozent auf 281,20 EUR) und BMW (+ 1,59 Prozent auf 64,00 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Infineon (-5,99 Prozent auf 55,05 EUR), Siemens Energy (-4,24 Prozent auf 138,14 EUR), HOCHTIEF (-3,41 Prozent auf 402,00 EUR), RWE (-1,74 Prozent auf 58,80 EUR) und Siemens (-1,51 Prozent auf 260,65 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 353 815 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 204,593 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,10 Prozent bei der Vonovia SE-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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