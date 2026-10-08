Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verbucht zum Start Abschläge

Am Donnerstag sinkt der DAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,98 Prozent auf 24 858,56 Punkte. Die DAX-Mitglieder sind damit 2,113 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,875 Prozent leichter bei 24 884,62 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25 104,36 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 832,20 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 886,71 Punkten lag.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht sank der DAX bereits um 1,56 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der DAX mit 26 007,63 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, wurde der DAX auf 24 897,45 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wurde der DAX mit 24 597,13 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,30 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des DAX bereits bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Punkten.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 0,44 Prozent auf 27,11 EUR), Deutsche Börse (+ 0,27 Prozent auf 293,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,23 Prozent auf 517,80 EUR), Scout24 (+ 0,22 Prozent auf 69,30 EUR) und Hannover Rück (+ 0,15 Prozent auf 262,40 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen Infineon (-2,87 Prozent auf 59,20 EUR), HOCHTIEF (-2,45 Prozent auf 390,40 EUR), Siemens (-2,23 Prozent auf 265,15 EUR), QIAGEN (-1,96 Prozent auf 40,00 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-1,90 Prozent auf 36,71 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Vonovia SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 376 499 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 217,682 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,27 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at