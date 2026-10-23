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DAX-Performance im Fokus 23.10.2026 12:26:53

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verliert am Freitagmittag

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verliert am Freitagmittag

Der DAX zeigt sich am Mittag in Rot.

Am Freitag fällt der DAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,77 Prozent auf 25 176,39 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,126 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,182 Prozent auf 25 325,58 Punkte an der Kurstafel, nach 25 371,75 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25 329,32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 25 128,76 Einheiten.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Minus von 1,43 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wurde der DAX mit 25 410,63 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der DAX 24 763,12 Punkte auf. Der DAX wies vor einem Jahr, am 23.10.2025, einen Stand von 24 207,79 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 2,60 Prozent. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26 618,74 Punkte. Bei 21 863,81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,79 Prozent auf 39,88 EUR), Beiersdorf (+ 1,70 Prozent auf 83,54 EUR), Rheinmetall (+ 1,08 Prozent auf 1 026,00 EUR), EON SE (+ 1,03 Prozent auf 18,56 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,03 Prozent auf 146,90 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil MTU Aero Engines (-4,54 Prozent auf 317,70 EUR), Deutsche Telekom (-2,71 Prozent auf 25,47 EUR), Deutsche Börse (-2,65 Prozent auf 308,80 EUR), Merck (-1,88 Prozent auf 143,60 EUR) und adidas (-1,79 Prozent auf 156,15 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1 928 211 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 235,565 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Vonovia SE-Aktie mit 7,62 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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adidas 156,65 -1,07% adidas
Beiersdorf AG 83,94 1,92% Beiersdorf AG
Deutsche Börse AG 312,30 -1,36% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 25,29 -3,07% Deutsche Telekom AG
E.ON SE 18,44 0,44% E.ON SE
Fresenius Medical Care (FMC) St. 40,29 2,60% Fresenius Medical Care (FMC) St.
Heidelberg Materials 146,95 1,98% Heidelberg Materials
Merck KGaA 142,60 -2,06% Merck KGaA
MTU Aero Engines AG 317,00 -4,95% MTU Aero Engines AG
Rheinmetall AG 1 012,20 0,20% Rheinmetall AG
SAP SE 211,90 -1,17% SAP SE
Volkswagen (VW) AG Vz. 68,96 0,12% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 16,58 0,24% Vonovia SE

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