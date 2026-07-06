Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|DAX-Kursentwicklung
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06.07.2026 15:58:37
Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX verliert am Montagnachmittag
Der DAX fällt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,19 Prozent auf 25 730,01 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,151 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der DAX 0,126 Prozent fester bei 25 811,90 Punkten, nach 25 779,31 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 25 900,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25 698,56 Punkten lag.
So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 24 759,05 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23 168,08 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 787,45 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 4,85 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 900,10 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Punkten.
Tops und Flops im DAX
Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 1,94 Prozent auf 1 114,60 EUR), Deutsche Börse (+ 1,88 Prozent auf 254,50 EUR), Scout24 (+ 1,44 Prozent auf 74,05 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,15 Prozent auf 25,43 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,13 Prozent auf 75,50 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Bayer (-3,07 Prozent auf 51,72 EUR), QIAGEN (-1,98 Prozent auf 33,94 EUR), Merck (-1,92 Prozent auf 142,85 EUR), Continental (-1,74 Prozent auf 74,66 EUR) und Infineon (-1,62 Prozent auf 76,13 EUR).
Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen
Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 295 947 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die Siemens-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 216,559 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,91 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,88 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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