Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zeigt sich am Montagmittag leichter

Um 12:10 Uhr verliert der DAX im XETRA-Handel 0,77 Prozent auf 24 105,42 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,034 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,074 Prozent tiefer bei 24 274,50 Punkten in den Handel, nach 24 292,38 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tagestief bei 24 079,53 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 406,64 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 23 168,08 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 04.02.2026, den Wert von 24 603,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bei 23 086,65 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,77 Prozent ein. 25 507,79 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Rheinmetall (+ 2,29 Prozent auf 1 386,80 EUR), Brenntag SE (+ 1,77 Prozent auf 63,18 EUR), Symrise (+ 1,04 Prozent auf 76,02 EUR), SAP SE (+ 0,34 Prozent auf 146,00 EUR) und Zalando (+ 0,19 Prozent auf 21,07 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Continental (-5,95 Prozent auf 60,36 EUR), RWE (-3,32 Prozent auf 59,92 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,13 Prozent auf 48,04 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,09 Prozent auf 83,56 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-3,06 Prozent auf 48,84 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 2 117 737 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 192,510 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,01 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at